Eugenia Vidal no cree que gane la ex mandataria

PASO

La gobernadora María Eugenia Vidal señaló que no cree que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pueda triunfar en las elecciones de octubre en la provincia de Buenos Aires, aunque relativizó la importancia del nombre propio al afirmar que "no se trata de Cristina sí, Cristina no", sino que la "pelea es mucho más profunda".

En una entrevista que concedió a Canal 9, la mandataria provincial se refirió a la posibilidad de que la ex presidenta gane las elecciones en territorio bonaerense en octubre. "No creemos que eso vaya a pasar", sentenció Vidal.

"No se trata de Cristina sí, Cristina no; nuestra pelea es mucho más profunda. La pelea en la provincia de Buenos Aires es por un cambio de sistema y de reglas de juego. En la provincia no se trata de un dirigente, se trata de cambiar el sistema de fondo. Cristina es una representación de ese sistema, pero también lo son las otras alternativas políticas", resumió la gobernadora.

Al subrayar las diferencias entre Cambiemos y las opciones opositoras de la provincia, Vidal afirmó que "todas las alternativas políticas a Cambiemos gobernaron la provincia de Buenos Aires, o fueron parte del gobierno de la provincia los últimos 25 años".

La gobernadora dio ejemplos del "sistema" que pretende cambiar en la provincia. "Peleo contra el armado de nuevos hospitales vacíos de equipamiento y sin personal, para cortar la cinta”, remarcó.