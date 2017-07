Frigerio: "Si De Vido tiene alguna información que la presente a la Justicia"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, descartó que el gobierno pueda tener algún temor sobre lo que pueda decir el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido acerca de las diferentes causas en las que se lo investiga, y agregó que "si tiene información no se la puede guardar, la debe aportar a la Justicia".

En declaraciones al Canal TN, el titular de la cartera política, Rogelio Frigerio expresó: "El presidente fue muy claro, si De Vido tiene alguna información, su deber es presentar todo a la Justicia. Ojalá que si tiene algo, lo presente". En tanto, cuando el periodista le preguntó si desde el gobierno 'tenían miedo a algún carpetazo', respondió: "No, para nada".



El miércoles el fiscal Carlos Rívolo emplazó al ex ministro De Vido para que aclare si dijo: "que el gobierno siga jodiendo y yo voy a dar a conocer las cuentas", expresión adjudicada al ex funcionario en versiones periodísticas.



Frigerio también habló de los fueros: "Nunca deben ser un beneficio para escapar de la justicia", y consultado sobre si el precandidato a senador por 1PAIS, Sergio Massa, los 'primereó en el Congreso' -al intentar lograr una sesión para el tratamiento de este tema, que no logró por falta de quórum-, Frigerio respondió: "Más allá de lo efectista que suele ser él ante cada tema, un tribunero como lo definió alguna vez Stolbizer (ahora precandidata a senadora por el mismo espacio que el ex jefe de gabinete kirchnerista), a la sociedad le tiene que quedar claro que los fueros no pueden ser un impedimento para que la Justicia avance".