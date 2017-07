Aguad se va a Defensa, desaparece una cartera y se suman nuevos ministros

GABINETE

El Gobierno anunció ayer oficialmente los nombres de quienes reemplazarán a los tres funcionarios del Gabinete nacional que dejarán sus cargos el próximo viernes, en coincidencia con el inicio oficial de las campañas para competir, primero en las Paso y luego en las elecciones generales de octubre próximo. Además confirmaron que desde ahora habrá un ministerio menos.

Según se informó en la Casa Rosada, el actual director General de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, reemplazará a Esteban Bullrich al frente de la cartera educativa nacional.

Como ya se había acordado, Bullrich dejará su cargo para encabezar la lista de precandidatos de Cambiemos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires y su renuncia se hará efectiva este viernes.

También el viernes renunciará Julio Martínez, actual titular del Ministerio de Defensa, que encabeza la lista de Cambiemos como precandidato a senador por su provincia, La Rioja, donde competirá contra la nómina peronista que lidera el ex presidente Carlos Menem. Su reemplazante en Defensa será el también radical Oscar Aguad, que dejará el Ministerio de Comunicaciones.

Finalmente José Cano, que se postula para diputado nacional por Tucumán, dejará en su lugar al correntino Carlos Vignolo, secretario general de la gobernación de esa provincia, y hombre cercano al gobernador correntino de Cambiemos, Ricardo Colombi.

Además de los reemplazos, se informó oficialmente que el Ministerio de Comunicaciones perderá ese rango, y será absorbido por el de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra.

“El Presidente nos pidió que trabajemos muy firmes por lo que viene, para lograr que nuestras provincias sean realmente transparentes, democráticas y puedan tener un futuro de grandeza”, sostuvo ayer Martínez en la Casa Rosada, al término de la última reunión de Gabinete de la que participaron, antes de lanzarse a la campaña.

Cano explicó el motivo de su renuncia: “Tiene que ver con no perder el foco en la gestión, porque creemos que no puede estar sometida durante los próximos 30 días al proceso electoral. Es una decisión político-institucional que marca una diferencia sustantiva con el kirchnerismo”, indicó.

Y agregó que la prioridad del Gobierno “es resolver los problemas de la gente, porque somos conscientes de la importancia de que el cien por ciento de los funcionarios estén abocados a eso”.