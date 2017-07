El 4 de agosto se conocerá el veredicto en el juicio oral a Boudou

El ex vicepresidente es juzgado junto a su ex novia, Agustina Seguin; la titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, María Gabriela Taboada de Piñero; y dos gestores que intervinieron en la transferencia de un auto, Andrés Soto y Roberto Basiñani.

El veredicto en el juicio oral contra el ex vicepresidente Amado Boudou por "falsedad ideológica" en una causa por la transferencia de un auto, se conocerá el 4 de agosto próximo. En la misma jornada está previsto que previamente el Tribunal Oral Federal N° 1 de la Capital, que encabeza el proceso, conceda a los imputados la posibilidad de decir sus últimas palabras antes de la lectura de la sentencia, informó el CIJ, la agencia de noticias del Poder Judicial.



Boudou es juzgado junto a su ex novia, Agustina Seguin; la titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, María Gabriela Taboada de Piñero; y dos gestores que intervinieron en el trámite, Andrés Soto y Roberto Basiñani. A todos los procesó el juez federal de primera instancia Claudio Bonadio por insertar datos falsos en la documentación de transferencia de un vehículo Honda convertible rojo modelo CRX, dominio B 2423822, modelo 1993.



Los jueces Gabriel Vega, José Michilini y Adrián Grünberg escucharon a todos los testigos del caso, incluida la ex esposa de Boudou, Daniela Andriuolo, quien declaró por videoconferencia ya que reside en Italia y ratificó que reclamó el auto como parte de la división de bienes pendiente tras el divorcio.