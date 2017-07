Cristina Kirchner contra los diputados Sergio Massa y Margarita Stolbizer

CRÍTICAS A AMBOS FUNCIONARIOS

La nueva temporada de PPT, el programa conducido por Jorge Lanata, tuvo entre uno de sus platos fuertes la difusión de los audios de las escuchas telefónicas entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex jefe de los espías Oscar Parrilli, adelantadas meses atrás por Infobae. En los audios, se escucha a la ex mandataria cargar contra los diputados Sergio Massa y Margarita Stolbizer, a quienes califica de "hijos de puta".

Con sus denuncias judiciales, Stolbizer impulsó las causas por corrupción más graves que afronta Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en los últimos años. Previsiblemente, la ex mandataria descarga en sus conversaciones con Parrilli su furia contra la líder de 1País:



Cristina Kirchner: Viste que la Stolbizer está loca, ahora lo que dice…

Oscar Parrilli: Sí, sí, hoy vi la…

CK: Sí, sí, basta, basta, basta, se acabó, basta. Aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal. (…) es mala e hija de puta.

OP: Mala e hija de puta.

CK: Y el que la manda a hacer eso es Sergio Massa. Hay que embocarlo a ese hijo de puta.



Las escuchas realizadas sobre los teléfonos de Parrilli fueron autorizadas por el juez federal Ariel Lijo en el marco de la causa por el encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, investigado por el Triple Crimen y procesado por tráfico de efedrina. A comienzos de año, Infobae tuvo acceso de manera exclusiva a más de 2.500 páginas de transcripciones y publicó una serie de notas que revelaban los pensamientos íntimos de la ex mandataria sobre algunos personajes y temas de actualidad. Algunos de esos audios son los que Lanata dio a conocer el domingo.

Además de Massa y Stolbizer, en las escuchas difundidas Kirchner también carga contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, encargada de organizar la custodia de la ex presidenta. Así, en una conversación con Parrilli, le dice:



Cristina Kirchner: Hola, ¿Oscar?

Oscar Parrilli: Sí.

CK: El vuelo tiene que llegar 21:20… Hablá con la pelotuda de la Bullrich y que ni se le ocurra mandar a los pelotudos que manda ella.

OP: No, le voy a decir que no vamos a llevar gente.



Cristina Kirchner se muestra impiadosa incluso con sus propios partidarios. En julio del año pasado, Diana Conti reconoció que Kirchner podría ir presa. Al enterarse de esa declaración, la ex mandataria llama a su secretario:



Cristina Kirchner: Escuchame, llamala a Diana, pero bien, sin enojarte, porque ahí la tonta dijo 'no, con estos jueces, estos fiscales, Cristina puede terminar presa porque son presionables'. Decile que se cuide de las cosas que dice…

Oscar Parrilli: Que no diga…

CK: Que no sea pelotuda… Que no podemos naturalizar eso.



En otro pasaje, Parrilli le explica a Kirchner que al día siguiente hablará por radio y que muy probablemente le consulten por la situación judicial de su hija Florencia Kirchner, investigada por la Justicia por su supuesta participación en la ingeniería financiera para lavar dinero denunciada por Stolbizer.



Oscar Parrilli: Mañana si salgo por la radio…

Cristina Kirchner: Te van a preguntar por Florencia seguro.

OP: Pero yo ya hablé de eso.

CK: Pero la verdad, que quieran encontrar corrupción de un gobierno en un expediente sucesorio… Y que a la chica le digan nunca tuvo plata, nunca trabajó. Y bueno, sí, ¿cuál es el problema? Este… Hadad era movilero y terminó vendiéndole a Cristóbal López por no sé cuántas decenas de millones de dólares. ¿Y cómo empezó Magnetto en la televisión?

Parrilli no sólo debe escuchar las reflexiones de su jefa política, sino que también es objeto de sus reproches. Al ya conocido "Soy yo, Cristina, pelotudo", la candidata a senadora de Unidad Ciudadana le suma un nuevo maltrato:

Oscar Parrilli: ¿Hola?

Cristina Kirchner: Sí, Oscar, ¿te acordás que mañana tengo la mediación con Feinman a las 12, no?

OP: Ah…

CK: Te habías olvidado, sos un pelotudo.