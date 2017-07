Los docentes porteños ratificaron el paro y rechazan que se les descuente el día

RECLAMO SALARIAL

El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, ratificó el paro docente con movilización, rechazó la decisión del gobierno porteño de "descontar el día" a los maestros que adhieran a la medida de fuerza y adelantó que apelarán esa medida ante la Justicia.

"Nosotros por el paro de mañana (por hoy), como cobramos presentismo, nos van a descontar 1.000 pesos. Por supuesto, lo rechazamos y vamos a acudir a la justicia", dijo el titular del gremio docente mayoritario en la Ciudad en declaraciones radiales.

Tras confirmar la medida de fuerza de hoy en conferencia de prensa, López señaló que "hay un diálogo pero sin respuestas y no hay mejora a la oferta salarial que cerró unilateralmente el gobierno de 19 por ciento" de incremento, que cuantificó en una suma de 2.000 pesos anuales, mil en cada semestre.

"Ninguno de los gremios firmamos esa propuesta y les dijimos a las autoridades que iba a haber conflicto porque la inflación iba a ser superior", contó López y añadió que la oferta del 19 por ciento es "menor al índice de precios de la Ciudad". El gremialista afirmó que un maestro que recién se inicia en la docencia cobra 13.000 pesos netos. "No alcanza; un 30 por ciento de aumento sería una suma coherente con lo que nos cobra el jefe de gobierno a los vecinos en concepto de ABL", ejemplificó.

Además, López anticipó que los gremios no aceptarán una propuesta de aumento del 21,5 por ciento, que según algunas versiones sería la nueva propuesta oficial para la reunión del jueves próximo a las 15, convocada por el gobierno porteño.