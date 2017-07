Massa instó a todos los diputados a renunciar a sus fueros

NACIONALES

El diputado nacional del Frente Renovador y primer candidato a senador nacional por el frente 1País en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, instó a los diputados de todos los bloques a renunciar a los fueros, tal como lo hizo ese espacio.

La renuncia a los fueros demostrará a la sociedad que "no hay una actitud corporativa" dijo Sergio Massa tras instar a todos los legisladores del Congreso a renunciar a sus fueros como lo hizo el Frente 1País.

"No queremos que si un juez decide investigarnos choque con nuestros privilegios ni hoy ni mañana, ni nunca. Lo que estamos pidiendo a los diputados es que abandonen los privilegios para que ningún juez choque mañana contra esos privilegios", aseguró Massa en declaraciones a radio Mitre.

Según el líder del Frente Renovador, "se acabó el tiempo de las palabras en la Argentina" y, ahora, "es tiempo de gestos".

En este sentido, dijo que su espacio "no sólo" presentó la renuncia a los fueros que rigen en la actualidad "sino a los que podamos tener hacia adelante".