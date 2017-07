Un gremio docente adelantó que no acatará la conciliación obligatoria

"No acataríamos una conciliación obligatoria", dijo Jorge Adaro, secretario general de Ademys, al ser consultado sobre el paro docentes anunciado para este martes, en declaraciones a radio La Red. "Mañana hay paro docente en la Capital Federal", ratificó.



El dirigente gremial explicó que el gobierno porteño "dijo que no podía avanzar en una propuesta por el efecto provincia" en virtud de "un acuerdo articulado entre Nación, provincia y Ciudad de Buenos Aires", mientras se desarrollaba la paritaria de los maestros bonaerenses, que se prolongó por casi seis meses y derivó finalmente en un acuerdo el 4 de julio último.



"Nosotros veníamos diciendo que acá hubo una oferta del 19 por ciento en marzo y hace más de 100 días que el gobierno no convoca a discutir salarios", remarcó Adaro, quien señaló que la administración porteña "dejó en suspenso" la negociación y de ese modo se llegó a julio "sin poder resolver la situación salarial, no porque se trabe la discusión sino porque el gobierno no ha llamado a la discusión".