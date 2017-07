Duro contragolpe de Julio De Vido

CUESTIÓN DE FUEROS

Tras la decisión del juez federal Luis Rodríguez de rechazar el pedido del fiscal Carlos Stornelli para que lo detuvieran y le sacaran los fueros, Julio De Vido rompió el silencio y salió a defenderse. El diputado kirchnerista advirtió que “para hablar de corrupción hay que estar limpio y muy pocos de los que hablan lo están", y remarcó que “no hay nada más corrupto que el gobierno de Macri”.

"Jamás hago comentarios de ninguno de los jueces, fiscales o integrantes del Poder Judicial que tienen causas que, obviamente, han sido armadas e impulsadas en mi contra, en mi persecución política y personal. No necesito ningún salvavidas porque tengo atrás una gestión de 22 años en la que he hecho muchísimas obras en beneficio y bienestar de la gente, y obviamente en algún caso están siendo cuestionadas y en otros casos siendo analizadas judicialmente. Nosotros siempre hemos estado a derecho", remarcó De Vido.

"No lo conozco en lo personal al Doctor Rodríguez, no tengo ninguna opinión que dar. Creo que la cuestión de los fueros, que está tan agitada estos últimos días, en mi caso particular es el mejor ejemplo de que jamás me he protegido en los fueros”, expresó.

“¿Los fueros para qué son? Se usan para que el diputado no sea molestado en el ejercicio de su función. Si yo me fuera a acoger en los fueros, cada cinco minutos tendría que hacer una cuestión de privilegio en la Cámara por la presión constante que hacen sobre mi persona el Presidente o la diputada Carrió, que el otro día dijo que ojalá no me maten. Obviamente voy a presentar una denuncia penal en ese sentido, a ver si ella sabe quién puede matarme si yo qué digo. Hay que ver qué tengo para decir según ella", sostuvo De Vido.

“De la boca para afuera”

De Vido insistió: "Jamás me amparé en mis fueros. En un año y medio jamás hice una cuestión de privilegio en el recinto, donde corresponde hacerlo, en ningún sentido". En un tono de queja y molesto, remarcó: "He ido a siete indagatorias, he tenido dos allanamientos que a mí me gustaría que muchos de los que cacarean la honestidad en la Cámara y en la campaña, tuvieran que pasar por un allanamiento de siete horas en dos domicilios, en el real de Zárate y en el de Buenos Aires. ¡Siete horas! Con periscopio en la boca de luz, revisando entre la ropa interior de mi familia, mandando una cámara del Ministerio de Seguridad para ver los tesoros de De Vido: no encontraron absolutamente nada".

Fue más allá y habló hasta de sus compañeros de bancada: "Muchos cercanos a mi espacio y otros del oficialismo estoy seguro que no resistirían no ocho horas, ni 15 minutos de un allanamiento. Y se pasan el día hablando de honestidad de la boca para afuera".

Y agregó: "Ahora que se habla tanto de los fueros, el diputado Plaini fue un diputado que durante nuestro Gobierno mantuvo una visión crítica respecto de Cristina. Se le ocurrió ir al acto de Arsenal, tal vez para ver qué decía Cristina, tal vez ni siquiera 100% de acuerdo o acompañándonos. A la semana siguiente le intervinieron el gremio. Eso es este Gobierno. Los fueron parlamentarios son violentados todos los días por las actitudes grotescas del Presidente, de sus ministros y por supuesto de la diputada Carrió, que ahora me amenazó de muerte o sabe algo en relación a quién podría matarme".

Y visiblemente molesto, apuntó contra el massismo: "Si son diputados que presenten una ley a los efectos de eliminar los fueros para todos y listo".