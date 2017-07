Cruces y chicanas entre massistas y oficialistas

La discusión por los fueros de los legisladores volvió a generar cruces de chicanas y acusaciones entre el oficialismo y el Frente Renovador. Los diputados oficialistas Elisa Carrió y Nicolás Massot calificaron como "una puesta en escena demagógica" la "renuncia" a los fueros que anunciaron sus pares Margarita Stolbizer y Sergio Massa, líder del Frente Renovador, que a su vez pidió que la Cámara baja "apruebe" su pedido.

"Las renuncias a los fueros comunicadas son una puesta en escena demagógica. El diputado que quiera dejar sus fueros debe pedírselo a la Cámara o renunciar a la banca", sostuvo Carrió a través de un comunicado.

La precandidata a diputada nacional de Vamos Juntos en la Ciudad de Buenos Aires remarcó que su partido "está de acuerdo con que un diputado que es procesado o sometido a juicio deba renunciar a sus fueros", aunque advirtió que eso "supone renunciar a su banca o pedirle a la Cámara que le retire sus fueros".

Carrió insistió en que "renuncias comunicadas son una farsa, sólo una presentación mediática" y agregó: "No se puede desconocer el derecho. Esto demuestra que le están mintiendo a la sociedad".

Por su parte, Massot pidió que el debate respecto de la protección constitucional que poseen los legisladores se dé "con más seriedad y coherencia".

"Hay que diferenciar lo serio de lo oportunista. Quiero que el debate lo instalemos en donde corresponde: no en una conferencia de prensa, sino en la Cámara de Diputados", lanzó el integrante del bloque oficialista.

En ese sentido, Massot apuntó que Massa y Stolbizer "no votaron la propuesta de modificación de la ley de fueros, tampoco votaron ninguno de los tres proyectos del apartamiento de De Vido por inhabilidad moral".

Y se preguntó: "¿Por qué ahora esta vehemencia para mostrarle a la gente tanta preocupación, si a la hora de los bifes, se han portado de una manera distinta?".

Minutos después, Massa respondió: "No es para discutirlo. Renunciamos y punto. A algunos les puede gustar, a otros no. Si mañana un juez decide llamarnos, nosotros renunciamos a la protección que da el cargo de diputado o senador nacional", remarcó el exjefe de Gabinete.

Tras afirmar que el oficialismo busca "embarrar la cancha", el líder del Frente Renovador agregó: "Que la traten y la aprueben, si tanto les preocupa que la tiene que aprobar el Cuerpo. ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a rechazar la renuncia a los fueros?".

En tanto, Massa sostuvo que "De Vido y todos los diputados tienen que renunciar a los fueros, porque son para proteger la palabra, no para proteger delincuentes", señaló.