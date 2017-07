Río Turbio: pedidos de exención de prisión para funcionarios

DE VIDO

Las defensas del ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta y del actual intendente de la ciudad santacruceña de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, pidieron ayer la exención de prisión en la causa por un fraude millonario en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.

Los planteos eran estudiados por el juez federal Luis Rodríguez, quien había resuelto a favor en planteos similares hechos por otros tres imputados, dijeron a Télam fuentes judiciales.

Baratta era el “segundo” del ex ministro de Planificación Julio De Vido y al igual que el actual diputado tiene un pedido de llamado a declaración indagatoria y detención por parte del fiscal federal Carlos Stornelli.

Pérez Osuna era interventor del yacimiento al momento de cometerse los delitos en los que se basó la acusación fiscal.

Rodríguez concedió la exención de prisión a otros tres imputados al entender que no hay riesgo de entorpecimiento de la investigación ni de fuga.

El martes pasado, Stornelli solicitó la indagatoria y detención de 23 personas.