Taiana: "La corrupción debe debatirse siempre, no sólo en las campañas"

El ex canciller consideró que los debates para darle "tolerancia cero a la corrupción deben darse todo el tiempo", al ser consultado sobre la situación judicial de Julio de Vido.

El precandidato a senador nacional por la Provincia de Buenos Aires (Unidad Ciudadana), Jorge Taiana, consideró que los debates para darle "tolerancia cero a la corrupción deben darse todo el tiempo" y "no dejarlos subordinados a las campañas electorales", al ser consultado sobre la situación judicial del ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, en una causa por supuesta administración fraudulenta de fondos vinculados al Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT).



"Primero hay que aclarar que a la corrupción hay que tenerle tolerancia cero. Por otra parte, en la Argentina tenemos un debate pendiente sobre el tema porque existe un fenómeno de corrupción estructural, desde hace muchos años, que abarca al sistema político pero también al otros poderes del Estado y a empresarios", definió anoche Taiana en TN.



Taiana se refirió también a los fueros que amparan a los legisladores y puntualizó que "tienen un sentido que no está relacionado con la impunidad, sino con garantizar la labor parlamentaria".