Menem podrá competir en las PASO: la Justicia rechazó la impugnación en su contra

El magistrado advirtió que la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa contra el ex mandatario en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia durante su mandato "no se encuentra firme".

La Justicia Federal de La Rioja rechazó la impugnación que había sido presentada contra la precandidatura a senador nacional del ex presidente Carlos Menem, con lo cual podrá competir en las PASO del próximo 13 de agosto, en las que aspira a validar su postulación para competir en las elecciones de octubre a fin de renovar su banca en la Cámara alta por segunda vez consecutiva y cumplir así un tercer mandato de seis años en ese cuerpo.



Así lo resolvió el juez federal con competencia electoral en La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena, quien entendió que el impugnante, un ciudadano del partido bonaerense de La Matanza que se presentó como "militante y dirigente peronista", "no reviste las condiciones exigidas por la ley para impugnar a un candidato" del distrito de La Rioja.



Además, el magistrado entendió que la condena a siete años de prisión y a 14 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa contra el ex mandatario en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia durante su mandato "no se encuentra firme", con lo cual "no" implica una "restricción al derecho de ser elegido".