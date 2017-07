La CGT convocará una movilización contra el Gobierno

PROTESTA

Con el guiño de Hugo Moyano, la CGT convocará a una movilización contra el Gobierno. La medida se implementará a fin de mes o principio de agosto Y será en repudio a la política económica y en defensa de la actividad sindical. Los gremios aún no decidieron si marcharán a Plaza de Mayo o al Monumento a Perón.

“Vamos a marchar para mostrar nuestro rechazo a la política económica y a la ofensiva sobre los sindicatos. Esto no da para más”, sostuvo Juan Carlos Schmid, jefe de la CGT.

A los ojos de Schmid, desde el último acto y movilización de la CGT empeoraron las condiciones económicas. El gremialista habló con el portal Infobae y adelantó que la convocatoria será para fin de julio o agosto.

“Macri habla de la mafia de los juicios laborales y en Córdoba, sus aliados, restringen el derecho de huelga declarando el transporte como servicio esencial. Como si fuera poco, alientan las intervenciones de los gremios”, desmenuzó Schmid.

A la reciente intervención del sindicato de los canillitas le precedieron la de los portuarios, los vigiladores privados y los azucareros. “Para la CGT ya no se trata de hechos aislados sino de una afrenta que podría profundizarse tras las elecciones”, agregó el artículo.

Por su parte, Héctor Daer confirmó desde Uruguay la marcha. “Estamos en un momento muy crítico y de eso dan cuenta los trabajadores. Por eso vamos a convocar a una marcha”, avisó por su celular.

La CGT ni siquiera logró un gesto oficial en el Consejo del Salario. Por el contrario, el Gobierno laudó estableciendo un incremento de la remuneración mínima en etapas, que alcanzará los 10 mil pesos recién en un año, prácticamente a tono con la propuesta empresaria.