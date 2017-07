Lousteau: "Me gusta más la manera de construir democracia de Vidal que la de Rodríguez Larreta"

El precandidato a diputado nacional por Evolución Ciudadana, Martín Lousteau, dijo este miércoles que le gusta más "la manera de construir democracia de (la gobernadora bonaerense María Eugenia) Vidal que la de (el jefe de gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta", al informar en conferencia de prensa sobre la denuncia que su agrupación realizó en la Justicia contra el Gobierno de la Ciudad por el uso de la publicidad oficial.



Lousteau explicó los detalles de los dos recursos de amparo que presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, le pidió a Elisa Carrió que "interceda" ante Rodríguez Larreta para que cumpla las leyes electorales y difundió un cálculo sobre todas las cosas que se podrían hacer en la Ciudad con el dinero de la pauta oficial.



"Me gusta más la manera de construir democracia de Vidal que de Rodríguez Larreta", apuntó el economista, al explicar que mientras la gobernadora había adherido a la ley nacional que regula la propaganda electoral, la Ciudad todavía no lo hizo. La normativa reparte minutos gratuitos de publicidad en radio y TV a todos los partidos políticos en época de campaña, pero los distritos que no adhieran a la norma nacional quedan al margen.