Carrió y Stolbizer se cruzaron por la actuación que tuvieron contra la corrupción

La polémica entre Elisa Carrió y Margarita Stolbizer se desarrolló durante el programa "A dos Voces", al que había sido invitada Carrió, en tanto la candidata de 1País le respondía a través de twiter.



La polémica se inició cuando Carrió tildó de "mentirosa" a Stolbizer, quién le respondió: "Vos sabes que no soy mentirosa y que, como vos, lucho x causas justas y contra la corrupción. No caigas bajo!".



A lo cual Carrió redobló su apuesta: "No es cierto que Stolbizer NO sea mentirosa. En el 2008 NO firmo la denuncia y ordenó al GEN no firmar salvo Juan Carlos Morán que si firmó".

Se refería a que, en 2008 Margarita Stolbizer había ordenado al GEN no firmar la denuncia contra el kirchnerismo por asociación ilícita "por la que hoy están procesados", dijo Carrió y subrayó que "no luchó siempre contra la corrupción, sí lo hizo a partir de Hotesur".

Y luego Carrió envió el listado de los que firmaron la denuncia.

Stolbizer, en una entrevista que le realizaron este jueves en Terapia de Noticias , el programa de LN+, dijo sobre el cruce: "Me cuesta andar contestando estupideces (...) Cree que puede ser la única que combate la corrupción".