El Presidente Macri ya está en Hamburgo para participar del G20

El presidente Mauricio Macri, la primera dama Juliana Awada, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, arribaron cerca de las 13.30 hora local (8.30 de Argentina) al aeropuerto de Hamburgo, en donde fueron recibidos por el embajador argentino en Alemania, Luis Kreckler, y veinte minutos después llegaron al hotel Meridien, ubicado en el barrio de St. Georg, en la rivera del lago Außenalster.

Fuentes de la comitiva informaron a Télam que el Presidente mantendría un almuerzo privado con su esposa dentro del hotel y permanecería allí hasta las 19 (hora local), cuando estaba previsto su traslado al Barclaycard Arena, donde se realizará el Global Citizen Festival, en el que tocarán Coldplay, Shakira y Pharrel Williams, entre otros artistas internacionales.



El jefe de Gabinete, Marcos Peña -quien viajó en el mismo avión de Lufhtansa que el Presidente-, se quedó en la ciudad de Frankfurt para participar del Foro de Negocios Argentino-Alemán, en donde expuso esta tarde ante empresarios e inversores, y esta noche se sumará al resto de la delegación en Hamburgo.



Por su parte, el canciller Jorge Faurie también llegará en las próximas horas, ya que se encontraba en la ciudad de París, y en una gira por capitales europeas que también incluyó Madrid.



Macri está hospedado, en la misma calle, a unos 100 metros de donde pasará sus días aquí la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, y en el mismo hotel de parte de la comitiva brasileña. De hecho, 15 minutos después de su llegada, arribó al Méridien el ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles.



La Hamburgo que espera a Macri -con casi dos millones de habitantes, la más grande del norte de Alemania después de Berlín- tiene la seguridad reforzada: más de 20.000 efectivos policiales según las cifras oficiales están abocados a preservar el orden desde este viernes hasta el sábado a la noche, una presencia que se siente no sólo en las calles -muchas de la zona céntrica están cortadas- sino también en los varios helicópteros que sobrevuelan el distrito Centrum.



El miércoles por la tarde tuvo lugar una pequeña manifestación que no superó el millar de personas en el barrio St. Pauli, al oeste del centro de Hamburgo, y los visitantes podían ver la hilera de camionetas de policía que rodeaban el distrito para evitar desmanes que finalmente no hubo.



En algunos de los bares del Reeperbahn -el barrio epicentro de la vida bohemia- se pueden ver colgados afiches en amarillo flúo que convocan a la manifestarse contra el G20, aunque en verdad el resto de esta pintoresca ciudad -que ostenta el segundo puerto más importante de toda Europa-, mantiene un clima apacible.