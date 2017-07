Diputados convirtió en ley la limitación de las excarcelaciones por delitos graves

INSEGURIDAD

El proyecto que le pone límite a las excarcelaciones o salidas anticipadas a condenados por delitos graves fue convertido este miércoles en ley por la Cámara de Diputados.

Con 170 votos a favor, 8 en contra y siete abstenciones, la Cámara baja aprobó la iniciativa, que impide los beneficios en casos de violaciones, muertes por torturas, trata, robos a mano armada y narcotráfico. En todos estos casos, los condenados deberán cumplir de manera completa sus condenas en la cárcel.

Quienes rechazaron el proyecto fueron Pablo López, Soledad Sosa, Juan Carlos Giordano, Nathalia González (Frente de Izquierda), Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Julio Raffo (Diálogo y Trabajo) y Jorge Taboada (Chubut Somos Todos).

En el texto original estaban incluidos el homicidio simple y el contrabando, pero luego de una reforma en el Senado fueron excluidos.

En la Cámara alta también se corrigieron las “excesivas” facultades que se otorgaban al Servicio Penitenciario, para que sea el juez de ejecución penal -con intervención de las víctimas- el que decida sobre la concesión de las salidas anticipadas. “Con esta ley empieza a cerrarse la puerta giratoria”, destacó el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, Luis Petri (UCR), quien remarcó que a partir de ahora “las condenas serán cumplidas de manera íntegra”.

Esta normativa volvió a ocupar la agenda pública en abril luego del crimen de Micaela García, quien fue asesinada por Sebastián Wagner, que confesó el hecho e involucró a su jefe. Wagner estaba en libertad condicional tras ser condenado a nueve años de prisión por dos casos de abuso sexual.

El proyecto modifica la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad y, entre los puntos más importantes, agrega más delitos al artículo en el que se establece en qué casos el detenido no puede acceder al beneficio de la libertad anticipada.

En su momento, hasta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con senadores y bregó por la aprobación de la ley: “Hoy, a la mitad de la condena los presos pueden pedir salidas transitorias y lo que pasaba es que muchos no vuelven y vuelven a delinquir. Con esta modificación a la Ley 24.660, lo que ocurrirá es que los condenados por delitos violentos no van a poder tener ese beneficio”.

Dos de los impulsores son Matías Bagnato y Carolina Píparo, que perdieron familiares en hechos delictivos, ayer presentes en el recinto: “Esta ley propone dejar de depender de jueces inoperantes y que los homicidas, violadores, delincuentes que no piensan en la vida del resto, matan sin ningún tipo de importancia y destruyen familias argentinas, tengan que cumplir la totalidad de la pena”, expresó Bagnato.