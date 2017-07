El kirchnerismo cierra filas para frenar el desafuero de De Vido

JUSTICIA

Mientras el oficialismo presiona para que avance el desafuero del diputado y ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el kirchnerismo cierra filas y lo defiende a ultranza.

Si el juez Luis Rodríguez que investiga la causa del Yacimiento Carbonífero Río Turbio le da curso al pedido del fiscal Carlos Stornelli, se necesitarán dos tercios de los diputados presentes para quitarle los “privilegios” al ex ministro.

El presidente del bloque PRO en Diputados, Nicolás Massot, se mostró confiado en alcanzar ese número y advirtió que “sería alarmante y escandaloso que ante un pedido de la Justicia haya una defensa corporativa” sobre el ex funcionario K.

Del otro lado, el diputado Héctor Recalde no está tan seguro de que el oficialismo reúna los votos. “Creo que no juntan los dos tercios”, afirmó. También dijo que el ex ministro y miembro del bloque siempre que fue requerido por la Justicia se ha presentado. Además, recordó que “estamos en una república donde rige la presunción de inocencia”.

A la hora de los cálculos, Cambiemos y el Frente Renovador suman 130 legisladores, a los que se podrían sumar 17 legisladores del Bloque Justicialista relacionados con el ex ministro y precandidato a senador, Florencio Randazzo. A ellos se espera que se sumen los bloques del Frente Amplio Progresista, Proyecto Sur y el FIT (Frente de Izquierda). El kirchnerismo tiene 72 propios, le faltarían 14 diputados de otros bloques para impedir esa votación.

En este sentido, Recalde aseguró que detrás del avance de la Justicia hay una maniobra de persecución política.