El economista Guillermo Nielsen dijo que el valor del dólar "no es para preocuparse"

"El dólar se reactivó, eso ayuda a alguna gente, y el costado inflacionario estaría controlado, pero invariablemente hay sorpresas políticas en la campaña; siempre hay algo de incertidumbre pero está bastante claro el panorama electoral: será una pelea que se define por puntos y no por knock out", aseguró el ex secretario de Finanzas de la Nación (2002-2005).



El experto indicó que "no es todavía algo para preocuparse (la suba del dólar); es propio de una economía inestable porque no se logra poner en caja el rol del sector público, que es, en definitiva, la ecuación entre impuestos y gastos.



"Hubo un tremendo desperdicio en los recursos del Estado, mucho robo y esas cosas en economía se pagan; al final del día la cuenta llega y hay un trabajo que no es un programa de recetas: hay una tarea silenciosa de ir podando ciertos aspectos del gasto", evaluó Nielsen en diálogo con radio Continental.