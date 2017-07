Odebrecht: Desestiman denuncia contra Macri, Garavano y Alonso

El juez Rodolfo Canicoba Corral desestimó este martes por considerar que hay "inexistencia de delito" una denuncia contra el presidente Mauricio Macri; el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano; y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por supuestas reuniones con representantes de la constructora brasileña Odebrecht.

La denuncia había sido presentada por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, quien pidió que se investigue el contenido de esas reuniones por los presuntos delitos de "negociaciones incompatibles, usurpación de autoridad, títulos u honores y abuso de autoridad". No obstante, en un dictamen, el fiscal del caso, Federico Delgado, resolvió no impulsar la denuncia y pidió la desestimación.



Ante esto, según el fallo al que accedió Télam, el magistrado resolvió "desestimar" la denuncia "sin más trámite" porque la fiscalía "entiende que no hay delito y no formuló impulso".



El fiscal remarcó que "todos los actos fueron realizados ante la luz pública como actos de gobierno y sujetos al control y responsabilidad de los funcionarios de acuerdo a los principios republicanos".