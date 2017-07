Telecom compró una empresa de TV satelital en Paraguay por US$ 8,8 millones

El grupo de telecomunicaciones argentino Telecom compró el 70% de la compañía de televisión satelital paraguaya Tuves, porcentaje por el cual pagó solo US$ 6.264, pero de inmediato desembolsó otros US$ 8,8 millones para capitalizar la empresa.

“Nuestra sociedad controlada paraguaya Núcleo, ha adquirido acciones representativas del 70% del capital social y de los votos de Tuves Paraguay, contando con la previa autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de ese país”, precisó la apoderada del Telecom, Andrea Cerdán, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.



Esta operación se concreta en sintonía con el anuncio que Telecom hizo el viernes pasado de la fusión con la operadora de televisión por cable Cablevisión de Argentina, la cual será absorbida por la empresa de telecomunicaciones propiedad del empresario mexicano David Martínez.



Por parte, Cerdán indicó que “la compra de acciones efectuada por Núcleo, se hizo efectiva en la suma de 35 millones de guaraníes, equivalentes a US$ 6.624”. Cerdán puntualizó además que “se aprobó la capitalización de Tuves Paraguay por 70.566 millones de guaraníes, equivalentes a US$ 12.629.262”, y remarcó que el aumento de capital “fue suscripto por sus accionistas en proporción a sus respectivas tenencias accionarias”.



Como la participación de Telecom, a través de Núcleo, es del 70%, el aporte equivale a US$ 8.840.483,4. Tuves Paraguay presta servicios de telecomunicaciones y de distribución de señales de audio y televisión directa al hogar, a aproximadamente 71.800 clientes.