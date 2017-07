Solá: "Cambiemos no puede mostrar ningún logro en este presente"

El diputado nacional del Frente Renovador sostuvo que “la gente está preocupada por llegar a fin de mes y en algunos casos a fin del día. No está metida en la grieta que quieren imponer”".

El diputado nacional del Frente Renovador, Felipe Solá, cuestionó este lunes al gobierno de Mauricio Macri, al sostener que “Cambiemos sólo habla de pasado y futuro porque no puede mostrar ningún logro en este presente”.



Solá, quien buscará retener su banca encabezando la nómina de precandidatos a diputados por el frente 1País en la provincia de Buenos Aires, sostuvo que “la gente está preocupada por llegar a fin de mes y en algunos casos a fin del día. No está metida en la grieta que quieren imponer” y advirtió que la alianza entre el massismo y Margarita Stolbizer quiere “ganarle al partido de la división que integra el macrismo y el gobierno anterior”.



“Por un lado el oficialismo mete miedo con el pasado y por el otro el ‘cristinismo’ habla del futuro sin hacer ninguna crítica. Nosotros queremos hablar del presente y para eso presentamos propuestas concretas”, aseveró el ex gobernador bonaerense en declaraciones que difundió su equipo de prensa.