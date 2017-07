Otra denuncia contra Caputo

BONO A UN SIGLO

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, sumó otra denuncia penal por la emisión del bono a cien años que, según un segundo grupo de denunciantes, podría configurar "conductas delictivas en perjuicio de la Administración Pública Nacional", por las que ya fue imputado en la semana.

La denuncia por los delitos de defraudación a la administración pública, cohecho e infracción fijada en el artículo 309 que castiga los delitos económicos, fue presentada en los Tribunales de Comodoro Py por los ex diputados nacionales Claudio Lozano y María Elena Barbagelata junto al ex defensor de los consumidores Hector Polino.

"La colocación del Bono a 100 años no cumple los requisitos legales básicos de la Ley 27.341 de Presupuesto 2017 ni de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado", sostiene la denuncia que recayó por sorteo en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.

Se descuenta que el magistrado girará el caso a su par Ariel Lijo, quien ya tiene a su cargo una denuncia por los mismos cargos presentada por diputados del Frente para la Victoria, a la que el fiscal federal Pedro Zoni hizo lugar y pidió medidas de prueba al imputar a Caputo a comienzos de semana.

La semana pasada, el gobierno colocó deuda por 2.750 millones de dólares mediante un bono pagadero a un siglo a una tasa de 7,9 por ciento, operación justificada por la supuesta confianza de los inversores.