Vidal ofreció a los docentes un incremento del 27% y los gremios reconocieron que "hubo mejora"

Según la oferta recibida por los gremios, el gobierno propuso un aumento del 21,5 por ciento en cuatro tramos para este año; un 2,5 por ciento de reconocimiento por la pérdida del 2016. Además como parte de la recomposición salarial de 2016, el gobierno bonaerense no descontará los tres adelantos que hizo este año a cuenta de los futuros aumentos, por lo que los gremios estimaron que la oferta global ronda el 27 por ciento.

Por primera vez desde que se iniciaron las paritarias, los gremios resolvieron que esta oferta, la décima que hace el gobierno, será sometida a la consulta de los docentes para dar una respuesta definitiva el martes próximo.



Según se informó, el 21,5 por ciento previsto para este año será abonado en cuatro tramos: Enero 4,5% que llega a 6,3% en marzo; 11 en abril y 21,5 en septiembre. Además incluye la denominada cláusula gatillo para revisar los salarios de acuerdo al índice de inflación que se pondrá operativa en julio y diciembre próximo.



La propuesta, que ahora debe ser analizada por los maestros, contempla también dos pagos de 800 pesos de una suma por Material Didáctico, otorgada por Nación, modalidad Fonid que se efectivizarán en agosto y octubre.



Las reacciones de los gremios



La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini consideró que “hay una mejora en la propuesta salarial que entregó hoy el gobierno y vamos a ponerla a consideración de los docentes para que decidan si es aceptada o no”.



“Esta nueva oferta implica la inclusión de sumas al básico para que la perciban también los jubilados, que es un pedido histórico que venimos haciendo los sindicatos”, consideró.

Petrocini recalcó que “se consolida el salario básico del 2017 en un 24% (21,5% más porcentaje de recomposición salarial 2016) y que es lo que se toma para calcular antigüedad, plus por enseñanza y por función, entre otras”.



“Todos los cálculos para el salario 2017 se realizan sobre la recomposición salarial de 2016 que, luego de numerosos reclamos y jornadas de lucha, fue reconocida por el gobierno”, señaló Petrocini.



Dijo también que los gremios lograron que “el presentismo no fuera tomado como una variable salarial y que la propuesta no fuera plurianual” en torno a las ofertas anteriores del gobierno que incluían también el 2018 y 2019.



“Hoy quedó demostrado que el dinero estaba pero que había una clara decisión del Gobierno de no recomponer el salario de los docentes. Pasamos el techo del 17% que nos quisieron imponer a comienzos de año y eso es gracias a los meses de lucha y acciones gremiales que llevaron adelante los docentes de la Provincia”, graficó.



Petrocini aseguró que “ni estos ni otros números van a tapar ni hacernos olvidar los embates y las agresiones que sufrimos los educadores durante todo este conflicto” y agregó que “los docentes han sido y seguirán siendo los verdaderos protagonistas”.



“Vamos a realizar encuestas en todas las escuelas porque son los docentes los que tienen la última palabra. El martes, el Congreso de la FEB definirá, luego de la consulta provincial, si esta propuesta se acepta o se rechaza”, sostuvo.

En tanto, el titular del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel advirtió que "de acuerdo a lo que pide el sector docente la propuesta es insuficiente” aunque considero que “obviamente mejoraron con respecto a lo que venían planteando”.



“Se corrieron del 21%, y de querer imponer una pauta al 20% se llega al 24 en salario consolidado, el que con sumas fijas que son remunerativas llega al 27,44% y beneficiando a los jubilados cosa que hasta ahora habían dejado de lado”, detalló.

Baradel advirtió que ahora continuarán en los reclamos por los días descontados a los maestros que realizaron paros en lo que va del año.



“Nosotros planteamos el tema pero el gobierno respondió que eso esta judicializado y que la posición de ellos no es devolver, en consecuencia vamos a seguir haciendo acciones concretas”, precisó.



En tanto, el secretario general de Udocba, Miguel Díaz, aseguró que la oferta realizada “desmiente las declaraciones de la gobernadora que tiempo atrás había argumentado que la Provincia estaba quebrada”.



Sin embargo advirtió que “tenemos que seguir luchando porque hay varias cosas que aún no se lograron” y dijo que la propuesta “no es la mejor sino la menos peor”.



Durante el encuentro que se realizó en la sede del Ministerio de Economía en La Plata, además de los representantes gremiales estuvieron presentes los ministros de Economía, Hernán Lacunza; de Educación, Alejandro Finocchiaro; y de Trabajo, Marcelo Villegas.



Tras el encuentro, fuentes del gobierno explicaron que “por el momento” no habrá declaraciones de parte de los integrantes del Poder Ejecutivo.