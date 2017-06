Pan American Energy invertirá u$s 1,200 millones en Argentina

VACA MUERTA

Pan American Energy (PAE) anunció que invertirá unos u$s 1.200 millones en Argentina durante el 2017 para la producción de hidrocarburos convencionales y no convencionales.

Del total de la inversión, unos u$s 400 millones corresponden al desarrollo de las áreas concesionadas de recursos no convencionales de la formación Vaca Muerta, dijo el director de operaciones de PAE, Danny Massacese, en un encuentro de Shale Oil & Gas realizado en Buenos Aires.

“El crecimiento de la cuota de mercado, en el cual PAE tenía en 2011 el 10% de participación, lo logramos en base a tecnología e inversiones que en los últimos años alcanzaron en promedio los u$s 850 millones anuales, pero que en este 2017 estarán por encima de los u$s 1.200 millones”, señaló Massacese según Télam.

Pan American tiene operaciones en cuatro cuencas productoras de hidrocarburos en el país, entre ellas Cerro Dragón, en el Golfo San Jorge, que es el área de mayor producción petrolera de la Argentina. En tanto, en Neuquén, tiene operaciones no convencionales en Lindero Atravesado, donde comenzó con la exploración de petróleo no convencional en el 2011.