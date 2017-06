Empiezan los alegatos finales en el primer juicio oral contra Boudou

El Tribunal que juzga al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou por "falsedad ideológica" acusado de falsear documentación para transferir un vehículo, prevé emitir su veredicto el próximo 1 de agosto, en la etapa final del juicio oral que mañana se iniciará con el alegato fiscal y durante la cual el ex funcionario kirchnerista deberá estar presente.



Desde que se inició el juicio en su contra, el 8 de mayo pasado, Boudou sólo asistió a la primera audiencia en la que aceptó hablar en su declaración indagatoria para negar los cargos ante los jueces del Tribunal Oral Federal 1.



Sin embargo, desde mañana y hasta que termine el juicio, algo que se prevé para el 1 de agosto, cuando se dé a conocer el veredicto, tendrá que asistir a las 10.30 cada jueves en que se fije audiencia a los tribunales federales de Retiro para escuchar junto a los otros procesados los alegatos finales.



Se trata del primer juicio oral que enfrentó el ex vicepresidente acusado por un delito que prevé de 3 a 8 años de prisión y que podría derivar en la primera condena en su contra.



La fiscal del caso, Stella Maris Scandura, dará mañana su alegato y podrá pedir penas para Boudou y los demás acusados o bien entender que no hubo delito o está prescripto, y pedir la absolución de todos ellos.



Boudou es juzgado junto a su ex novia, Agustina Seguin; la titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, María Gabriela Taboada de Piñero; y dos gestores que intervinieron en el trámite, Andrés Soto y Roberto Basiñani.



A todos los procesó el juez federal de primera instancia Claudio Bonadio por insertar datos falsos en la documentación de transferencia de un vehículo Honda convertible rojo modelo CRX, dominio B 2423822, modelo 1993.