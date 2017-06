El Gobierno oficializó el nuevo salario mínimo en $10.000 tras no haber acuerdo entre empresarios y gremios

El gobierno nacional oficializó hoy el nuevo piso salarial para los trabajadores, que será de $10.000 a partir de julio del año próximo y que por primera vez desde el funcionamiento del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil fue fijado el Poder Ejecutivo al no llegar a un acuerdo empresarios y gremios en la reunión que los convocó ayer en la sede del Ministerio de Trabajo.



El nuevo valor, que representa un aumento de ese ingreso de un 24 por ciento y eleva el actual de $8.060 en tres tramos, fue dispuesto formalmente por la cartera laboral a través de la resolución 3 que se publica hoy el Boletín Oficial con la firma del ministro Jorge Triaca.



“En ese estado, teniendo en cuenta que se encuentra en discusión la determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil y de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo (artículo 135, incisos a) y b) de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias), habiendo transcurrido dos sesiones del cuerpo sin acuerdo, el suscripto se encuentra en la obligación de emitir un laudo sobre tales puntos”, concluyó la cartera laboral al justificar la decisión de fijar el nuevo piso salarial.



El esquema de aumentos



Los montos para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo serán actualizados de la siguiente manera, según detalla la medida: $8.860 a partir del 1° julio próximo, $9.500 desde el 1° de enero y $10.000 en julio de 2018.



Para los trabajadores jornalizados, en tanto, la suba será de $44,30 por hora en julio, $47,50 en enero y $50 desde julio.



En cuanto al seguro por desempleo, las sumas serán las siguientes: en julio se incrementarán el mínimo y el máximo en $2.061 y $3.297,60 respectivamente; desde enero $ 2.209,80 y $3.535,68 respectivamente; y en julio de 2018 $2.326,03 y $3.721,65 respectivamente.



En los considerandos de la resolución publicada hoy, el Ministerio de Trabajo dio cuenta de la negociación que se desarrolló ayer en la sede de la cartera de Leandro N. Alem al 600.



En ese marco, detalló que la representación de los trabajadores propuso que el salario mínimo, vital y móvil se fije en torno a los $14.060, lo que fue rechazado por la representación de los empleadores, que contraofertó un esquema de incremento en tres tramos - a partir del 1° de julio $8.860, a partir del 1° de enero de 2018, $9.200 y a partir del 1° de julio de 2018 $9.700 –, algo que no convenció a los dirigentes gremiales que acudieron a la reunión.





El rechazo de las centrales obreras



El encuentro plenario del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil entre sindicalistas, funcionarios y empresarios concluyó de forma casi intempestiva ayer por la tarde en la cartera laboral, luego que las tres centrales obreras rechazaron de plano la oferta patronal de aumento del valor de ese ingreso en un 20,3 por ciento, en tres tramos.



Ante la ausencia de un acuerdo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social resolvió elevar a través de un laudo la pauta del mínimo salarial que debe percibir un trabajador soltero en la Argentina por la jornada laboral acordada a $10.000, lo que equivale a un aumento del 24%.



Lo novedoso fue que por primera vez desde el funcionamiento del organismo (desde su reedición en 2004) no se lograron finalmente consensos y que el gobierno nacional fijaría por decreto o laudo el nuevo valor del haber mínimo.



El integrante de la delegación de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y dirigente docente bonaerense, Roberto Baradel, afirmó hoy a Télam que las tres centrales rechazaron la propuesta empresaria de un 20,3% en tres tramos (julio de 2017, enero y julio de 2018), y aseguró que "el gobierno nacional fijará por decreto el ingreso por primera vez, pero no superará el 20 por ciento", por lo que adelantó que "se evaluará una protesta".



La CGT y ambas CTA rechazaron de forma total "la propuesta", por lo que el encuentro concluyó casi de manera intempestiva.

Esta es la primera vez en la historia desde la creación del organismo que gremialistas y empresarios no alcanzan un acuerdo.



Pablo Micheli, jefe de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), evaluó que "la propuesta fue una verdadera vergüenza" y confirmó que "es hora de evaluar una protesta nacional y paros entre todos los sindicatos".



Baradel subrayó que de ninguna manera habrá "una nueva convocatoria para continuar la reunión plenaria" y explicó que de acuerdo con los mecanismos determinados por el organismo "las conversaciones informales para alcanzar consenso se realizaron durante toda la mañana en la Comisión del Salario Mínimo".