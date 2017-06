Optimismo en el oficialismo por la división del peronismo en tres listas

LUEGO DEL CIERRE DE NÓMINAS

En el gobierno de Mauricio Macri calificaron ayer de “excelente noticia” el cierre de listas de la madrugada del domingo, que dejó como escenario a tres corrientes del peronismo disputándose los votos opositores en la provincia de Buenos Aires, entre ellas la que liderará la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Es un escenario que nos viene cómodo, similar al de las elecciones 2015. La diferencia es que en lugar de Aníbal Fernández está Cristina Kirchner”, afirmó un alto funcionario con despacho en la Casa Rosada. Sin declaraciones públicas durante la jornada, en la mesa chica del Gobierno creen factible un triunfo de la fórmula que encabezan Esteban Bullrich y Gladys González en la provincia de Buenos Aires, por Cambiemos, y ubican a la ex presidenta en torno a los “treinta puntos” según las últimas encuestas. “Nosotros podemos llegar a 36, 37 puntos, y ganar la provincia. Pero depende de hacer o no las cosas bien”, agregaron en el comité de campaña.