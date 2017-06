Taiana dijo que buscarán “detener” el proyecto de Macri

CAMPAÑA

El ex canciller, que acompañará a la ex presidenta Cristina Kirchner en la lista de senadores de la provincia de Buenos Aires, afirmó que buscarán “sumar esfuerzos para poner una valla” al Gobierno.

El candidato a senador por el Frente Unidad Ciudadana, Jorge Taiana, aseguró ayer que junto con Cristina Kirchner buscarán “sumar esfuerzos para poner una valla y detener el avance de este proyecto restaurador”, en alusión al gobierno macrista. Taiana reveló, en diálogo con Radio Diez, que se decidió a ser candidato después de que Cristina almorzó con él y le hizo el ofrecimiento”. “Discutimos sobre política, situación y las perspectivas”, añadió y apuntó que así surgió su “decisión de sumar a la candidatura, acompañarla y dar esta batalla política”.

“La candidatura de Randazzo tenía una vocación más minoritaria y terminaba dividiendo y yo creía que había que hacer más esfuerzos por la unidad y lo hice hasta el último día. Trabajé por la unidad, tuvimos éxito en la ciudad de Buenos Aires. Con mucho esfuerzo, se logró en algunos lugares del país y en otros lugares no”, aseguró el ex canciller kirchnerista.

“La oposición tiene que ser firme y clara, y con propuestas para revertir el deterioro social. ¿A qué nos recuerda el préstamo a 100 años? No se puede permitir que el Gobierno se endeude de esa manera y hay que hacer un esfuerzo para detenerlo”, señaló Taiana.

“Me parece que lo de la herencia es más o menos claro, cualquier problema que haya habido, el Gobierno lo ha agravado. Los contratos del estado no son nuevos, estudiémoslos y que la Justicia actúe”, afirmó el candidato a senador.

“Hay que pensar para adelante. Veo que en octubre tenemos un desafío político decisivo. Son elecciones de mitad de término y aunque apenas mueven un poco la aguja, sirven para ver cómo está haciendo las cosas el Gobierno”, consideró Taiana luego en declaraciones a C5N. En ese sentido, remarcó que “la mayoría de la sociedad se verá perjudicada” por la política económica de Cambiemos y destacó: “No podemos esperar 4 años para dar ese aviso”.

Consultado por la división del peronismo tras la derrota electoral de 2015, Taiana sostuvo que “las derrotas producen dispersión”, pero que el desafío es revertirlo. “Eso es lo que expresa la lista y el desafío que tenemos”, señaló. Asimismo, dijo que la discusión central de cara a las elecciones es “económica y política” y que desde el frente Unidad Ciudadana tienen claro que “el de Cambiemos es un modelo económico regresivo a contramano”.

Cabe recordar que la ex presidenta Cristina de Kirchner será candidata a senadora nacional por el frente de Unidad Ciudadana, y como se esperaba disputará las elecciones por fuera del partido justicialista, luego de que naufragara la intención de concretar una lista de unidad. En el segundo lugar de la lista de senadores nacionales irá el ex canciller Jorge Taina, quien dejó el Movimiento Evita enfrentado con la conducción, luego de que el partido decidiera apoyar la candidatura de Florencio Randazzo. Si bien en las últimas horas el nombre de Taiana comenzó a subir en las apuestas, su confirmación en la fórmula de senadores sorprendió.