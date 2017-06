Finalmente, Randazzo es precandidato a senador

DIVISIONES EN EL PJ

Florencio Randazzo será precandidato a senador nacional por el Frente Justicialista en la provincia de Buenos Aires. A horas del cierre de listas para las elecciones legislativas, el ex ministro del Interior y Transporte firmó su postulación y competirá en las Primarias de agosto próximo. La abogada Florencia Casamiquela será la compañera de fórmula.

En tanto, el intendente de Bolívar, Eduardo "Bali" Bucca, será el primer precandidato a diputado nacional del frente justicialista. Así lo confirmaron fuentes cercanas al exfuncionario y señalaron también que en segundo puesto quedará el senador nacional Juan Manuel Abal Medina, seguido por María Eugenia Zamarreño, Oscar Romero y Marcelo Sain.

Tras el sorpresivo encuentro entre Cristina Kirchner y el ex ministro en Recoleta el viernes por la noche, los apoyos a Randazzo tambalearon. Sin embargo, el ex titular de la cartera del Interior y Transporte ratificó su decisión de competir dentro de la interna del peronismo bonaerense. De esta forma, Randazzo desechó la posibilidad de sumarse al frente Unidad Ciudadana, que tendría a la ex presidenta como postulante, como le pedían los intendentes que lo apoyan.

Poco después de que terminara la cumbre randazzista en el Palacio Raggio, el ex ministro escribió un mensaje en su cuenta de Twitter: "Voy a CUMPLIR con mi palabra".