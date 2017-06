Ya no se repetirá por las previas y habrá menos cantidad de materias

NUEVA ESCUELA SECUNDARIA

Se viene una nueva secundaria a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires los cambios comenzarán a notarse el año que viene. Un nuevo régimen académico que terminará con el tradicional sistema de repitencia y la entrada en vigor de nuevos planes de estudio para los profesorados del nivel secundario son las dos modificaciones que se materializarán en el corto plazo, dentro de un proyecto integral de cambio que apunta básicamente al 2019.

Un proyecto educativo por escuela; menos asignaturas y más carga horaria en las fundamentales; fin de la repitencia clásica: ya no se recursarán todas las materias por llevarse dos previas; los profesores darán clase en un solo colegio. Son algunos de los puntos que vienen “madurando” a corto, mediano y largo plazo.

Los 24 ministerios de educación del país están trabajando en la reforma, cuyos lineamientos generales serán tratados la semana que viene en el Consejo Federal de Educación. En principio, se trabajará por “áreas curriculares” en lugar de materias tradicionales y se apuntará a abordar más contenidos aplicados.

“La matemática se puede ver en sí misma, en relación con la física, con el arte, con la vida cotidiana”, ejemplificó la directora provincial de Planeamiento de la cartera educativa bonaerense, Laura Manolakis, y amplió: “También estamos trabajando en formatos menos rígidos, más vinculados a la dinámica universitaria, como los de incluir talleres (de matemática, de idiomas, etcétera) para que los alumnos que quieran puedan profundizar en esas áreas. Porque así como hay que pensar en quienes tienen bajos rendimientos, también la escuela debe contemplar a aquellos con inquietudes y rendimientos altos”.

Primero, los formadores

La funcionaria subrayó que “para implementar una reforma primero hay que capacitar a los educadores. Es por ello que estamos trabajando desde hace tiempo en el cambio de los planes de estudio de los profesorados de secundaria -que se dictan en los institutos superiores de formación docente-. Quienes ingresen a 1º año en 2018 cursarán con los nuevos planes, mientras que aquellos que ya están en carrera no cambiarán”, anticipó Manolakis.

Materias cuatrimestrales que se abordarán en relación con otras disciplinas; fuerte formación disciplinar y pedagógica; fuerte acento en la inclusión y la integración de alumnos con capacidades diferentes; educación sexual integral, y la tecnología como contenido transversal a todas las áreas y no como materia, son modificaciones que entrarán en vigencia en los profesorados de secundaria desde el 2018.

En cuanto a las escuelas, Laura Manolakis dijo que “casi seguro llegaremos a implementar el nuevo régimen académico. Ello implica que un alumno que se lleva dos previas ya no deberá recursar 10 u 11 materias. La repitencia en esos términos no mejora el rendimiento escolar, por el contrario, lo empeora o incluso provoca el abandono”, enfatizó.

En Educación vienen analizando experiencias de regímenes académicos alternativos que implementan desde hace años unas 50 escuelas bonaerenses.

Asimismo, en estos días están realizando una encuesta a docentes, alumnos, padres e inspectores sobre el tema a fin de -con todos esos elementos en la mesa- darle la “mano” final a la propuesta.

En principio, la idea es que el estudiante (con dos previas) pase de año y recupere sólo los contenidos que no aprobó.

Escuelas en red

Pensando en el mediano plazo, quizás en el 2019 con alguna experiencia piloto previa, los equipos técnicos de la Provincia están apuntando al “trabajo en red”. “Suele pasar que un alumno que quiere seguir una carrera como ingeniería y no va a una escuela técnica se siente en desventaja, pero si ya está en un año avanzado no se cambia de colegio. Eso se puede subsanar permitiéndole cursar determinadas materias en la otra institución educativa”, ejemplificó. El caso vale para situaciones opuestas, donde un chico o chica de una técnica quiere seguir una carrera del área social o artística.

Cabe destacar que el proyecto de reforma de la secundaria tiene un antecedente, pues en Río Negro ya se aplica un sistema bastante similar. Allí, en lugar de las materias tradicionales hay siete “áreas curriculares”: Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología, Segunda Lengua, Educación Artística y Educación Física.

Además, los docentes trabajan en una sola escuela y los alumnos aprueban con siete y por cuatrimestre. Los que no alcanzan esa nota en un “área curricular” no pueden cursar el área correlativa, pero sí las demás, como en la universidad.