Liberan a Carrió de la causa por enriquecimiento

CONFIRMARON EL SOBRESEIMIENTO DE LA DIPUTADA DE CAMBIEMOS

La Cámara Federal porteña confirmó ayer la desestimación de dos denuncias por supuesto cohecho y enriquecimiento ilícito contra la diputada nacional Elisa Carrió, al coincidir con el juez federal Daniel Rafecas en que fueron presentadas por un albañil que admitió haber cobrado a cambio y un abogado que se basó en recortes periodísticos tomados de un "ignoto" portal de internet.

Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun ratificaron así el fallo del juez federal Daniel Rafecas, quien desestimó y cerró la investigación tras tomar declaración al albañil Saúl Enrique Paz, quien dijo haber sido llevado a los tribunales para firmar y presentar la denuncia contra Carrió por una persona que le pagó 1.500 pesos.

Paz fue el autor de la primera denuncia mientras después el abogado Mariano Valdez insistió con otra presentación que para el juez fue muy similar a la radicada por Paz.

Al presentarse a declarar en la justicia, Valdez sostuvo que se basó en notas periodísticas sacadas de un portal de internet -llamado "eldatoclaveblog"- como remarcó el camarista Farah en la resolución a la que accedió Télam.

De esta forma, el Tribunal de Apelaciones dejó firme el cierre de la causa al desestimar la apelación que había presentado el fiscal Franco Picardi y que había sido mantenida por su superior ante la Cámara Federal, Germán Moldes.

"En la resolución apelada se explica sobradamente como es que la denuncia del abogado Valdez resulta en su contenido y literalidad conforme a la que había presentado el albañil Paz, y que este aspecto central de dicho decisorio para descalificar -también- la de aquél no ha sido rebatido en la apelación", sostuvo la cámara.

En su voto, el camarista Farah advirtió que resulta "tanto menos sugestiva la aclaración del abogado" en la que explicó que "las notas periodísticas a las que venía haciendo mención no provenían como él sostuvo de un medio de prensa, sino de un ignoto portal de internet denominado 'eldatoclaveblog'". Paz, el primer denunciante, no se había presentado a ratificar su denuncia y por eso Rafecas lo mandó a buscar con la fuerza pública.

Ya en los tribunales de Retiro declaró bajo juramento de verdad que cobró 1.500 pesos, que firmó sin leer y que creía que se trataba de una declaración en un juicio laboral.

Mientras tanto, la legisladora adelantó que ratificará ante la Suprema Corte bonaerense su denuncia sobre supuestas complicidades "política, policial y judicial" en el funcionamiento ilegal de la feria "La Salada”, desmantelada en las últimas horas.