Odebrecht: dejaron firme el sobreseimiento de Arribas

COIMAS

La Cámara Federal de Casación dejó firme ayer el sobreseimiento del titular de la AFI, Gustavo Arribas, en la causa que investigó si recibió sobornos por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht en el marco del escándalo del “lava jato”.

El máximo tribunal penal del país desestimó por “inadmisible” un recurso de apelación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por entender que el supuesto delito que se investigaba ocurrió en 2013 cuando Arribas no era funcionario público y por ende la PIA no está habilitada a intervenir en el caso, según el fallo de la sala III.

“El encausado a la fecha de los hechos materia de investigación no había asumido función alguna en el ámbito de la administración pública”, remarcó el camarista Juan Carlos Gemignani, en un voto al que adhirieron sus colegas Eduardo Riggi y Angela Ledesma.

“No se advierte, en concreto, que se haya dirigido imputación formal de delito contra un agente público por hechos vinculados con el ejercicio de su función”, indicaron.