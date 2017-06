Massa va a esperar señales del kirchnerismo para definirse

ANTICIPO DE GRACIELA CAMAÑO

La diputada y jefa de campaña de 1País, Graciela Camaño, anticipó que el líder del espacio Sergio Massa, esperará “a que defina La Cámpora y su jefa Cristina” Fernández de Kirchner, para hablar de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, una sugerencia que podría decantar en que finalmente el ex intendente de Tigre se presente en la cabeza de lista de senadores bonaerenses.

De este modo, la conferencia que estaba pautada para mañana a las 13 en Tigre fue cancelada, según informaron desde 1País a Télam, puesto que esperarán a las decisiones que tome la ex presidenta respecto de su eventual candidatura.

Esta tarde, Camaño escribió a través de Twitter: “A los ansiosos: Massa va a esperar a que defina La Cámpora y su jefa Cristina y va a hacer lo que tenga que hacer para frenarla", por lo que todo indica que recién hoy existirán definiciones en ese espacio, una vez que Fernández de Kirchner confirme o no su eventual candidatura.