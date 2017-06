Marcos Peña: "Argentina tiene que decidir si cambia para siempre"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó esta mañana que la cartera de Agroindustria "seguirá como ministerio" y descartó la posibilidad de que pierda este rango, para ser secretaría, en declaraciones formuladas a la prensa tras participar en un encuentro en el Centro Cultural de la Ciencia, en el barrio de Palermo.



En el encuentro "Argentina Visión 2020", Peña destacó, ante un auditorio integrado en su mayoría por empresarios del campo argentino, que "en el inicio del gobierno hicimos una apuesta muy grande al sector agropecuario, que fue el primero en responder, en invertir y ser el motor de desarrollo del crecimiento argentino”.



"Y, una vez más, el sector agropecuario fue motor del desarrollo del crecimiento argentino", enfatizó Peña.

"Hicimos correcciones difíciles y duras, pero Argentina ha empezado a crecer en parte por ese motor que es el campo", destacó Peña, y señaló respecto de las próximas elecciones, que los argentinos "tenemos que definir si cambiamos el país para siempre, o somos un capitulo más de las frustraciones de ese país".



Durante su disertación, Peña indicó que la Argentina tiene que decidir "si va a cambiar para siempre o va a ser un capítulo más de las frustraciones del país".



Desde el auditorio del Ministerio de Ciencia y Técnica, donde se desarrolló el encuentro Argentina Visión 2020/2040, Peña destacó que "un año después de tener que hacer correcciones difíciles y duras, hoy empezamos a ver el fruto de ese esfuerzo", en alusión al final de la recesión que anunció ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Para Peña, hay cuestiones en las que "no alcanza con las buenas intenciones. Necesitamos un Estado que tenga una carga tributaria más justa, un sistema político que se reforme y sea más transparente, un Poder Judicial que se movilice y llegue en tiempo real, una calidad educativa que brinde igualdad de oportunidades”.

El funcionario se refirió a los problemas de competitividad de la Argentina al afirmar que "tenemos que trabajar en el desafío de la infraestructura productiva. ¿Queremos una economía competitiva? ¿Estamos dispuestos a sentarnos en mesas de dialogo con gobiernos, sindicatos y pares empresarios? Planteamos la necesidad del acuerdo”.



“De nada sirve tener la última tecnología si todo el ecosistema económico no está trabajando en la misma dirección”, dijo.

El jefe de Gabinete se refirió también a las versiones que circularon sobre una eventual baja del Ministerio de Agroindustria a secretaría, al negar esa posibilidad y confirmar que el área seguirá con rango ministerial.



Por último, Peña habló de política al afirmar que los argentinos “tenemos que definir si somos la generación que va a cambiar a la Argentina para siempre, o si éste será un capítulo más de frustración en nuestro país, no hay destino prefijado. Lo tenemos que seguir construyendo juntos, hacia una sociedad en la que cada argentino pueda desarrollar su proyecto de vida, a partir de su trabajo. No importa el barrio, el pueblo o la provincia en que haya nacido”.



Del encuentro también participó el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, quien dijo que "los productores tienen que pensar también en lo que nos demanda el mundo".

"Cuando salimos a vender tenemos que pensar también en lo que nos tienen que comprar, no es vender lo que queremos, sino lo que quiere el mundo", dijo.



En ese contexto, Sarquís destacó la potencialidad de la provincia de Buenos Aires como "un 50% de toda la producción agropecuaria nacional".



"Tenemos mucho para hacer y un gran futuro, sólo tenemos que pensar en soluciones donde a veces vemos problemas", destacó.



El presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, recordó durante su participación que "el actual gobierno demostró coherencia al cumplir sus promesas de campaña y bajar impuestos, lo que se explica que hayamos obtenido importantes resultados".



"Entre octubre y marzo, se crearon 47.000 nuevos puestos de trabajo sólo en agricultura, ganadería y pesca", recordó.

​"​El mundo necesita lo que nosotros sabemos hacer mejor que es producir alimentos. Podemos combatir la pobreza generando riqueza y empleo fronteras adentro​", señalo el dirigente rural.



También participó del de este encuentro el CEO de Bioceres, Federico Trucco, quien destacó las oportunidades que presentan las nuevas tecnologías para agregar valor a las producciones tradicionales.