Cambiemos definió a la mayoría de sus candidatos

RUMBO A LAS PASO

Hubo reuniones en la Casa Rosada para repartir lugares; anoche se decidió las listas en la provincia de Buenos Aires, sin esperar la definición de la ex presidenta Cristina Kirchner.

El gobierno de Mauricio Macri y el frente Cambiemos definieron candidatos a senadores y diputados de casi todo el país en un cónclave presidido por el jefe de Gabinete, Marcos Peña. La UCR encabezará cuatro de las ocho listas de senadores y 17 de las 24 nóminas de diputados para preservar sus bancas en el Congreso.

Aún se negocian conflictos por las candidaturas en Córdoba, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Salta. En el despacho de Peña se reunieron los máximos representantes de Pro, la UCR y la Coalición Cívica (CC). Del macrismo puro estuvieron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el titular de Pro, Humberto Schiavoni. Por la UCR participaron su presidente, José Corral, y el senador Angel Rozas. Y por la CC, su secretaria general, Marisel Echecoin, y el legislador porteño Maximiliano Ferraro.

El último misterio de Cambiemos llegó a su fin anoche: el ministro de Educación, Esteban Bullrich, será quien encabece la boleta de senadores en la provincia de Buenos Aires. De esta forma no esperaron la decisión de Cristina Kirchner en el frente Unidad Ciudadana.

Después de una reunión de la que participaron la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal ; el jefe de gabinete, Marcos Peña; y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, se terminó de definir la postulación de Bullrich como primer candidato. Lo acompañará Gladys González, titular de la Acumar, como segunda en la lista. La nómina de diputados la liderará el neurólogo Facundo Manes, que irá acompañado por Héctor Flores, Graciela Ocaña y Guillermo Montenegro.

En Córdoba, Pro postulará a Héctor Baldassi para diputado. En Chaco, Aída Ayala, secretaria de Asuntos Municipales, será candidata a diputada. La CC impulsa como segunda a Alicia Terada y los radicales, al intendente de Presidencia Sáenz Peña, Gerardo Cipolini.

En Santa Fe, Macri, la UCR y la CC apoyan al radical Albor Cantard. Pero Jorge Boasso anotará una lista propia para competir en las Paso. En Salta, el candidato de Macri será Guillermo Durand Cornejo, de Pro.

En La Pampa, el radical Francisco Torroba es candidato a diputado. Pero lo desafió otro radical, Leandro Altolaguirre, y podría haber Paso. En Entre Ríos, Atilio Benedetti (UCR) sería candidato, pero está cuestionado por unos 20 intendentes radicales.

De las ocho listas de senadores del país, cuatro serán radicales: Luis Naidenoff (Formosa), Mario Fiad (Jujuy), Julio Martínez (La Rioja) y Eduardo Costa (Santa Cruz). Dos serán de Pro: Schiavoni (Misiones) y Bullrich (Buenos Aires). Y dos serán ex peronistas: Claudio Poggi (San Luis) y Roberto Basualdo (San Juan).

El radicalismo encabezará 17 listas de diputados: Facundo Manes (Buenos Aires), Gustavo Menna (Chubut), Torroba (La Pampa), Claudia Najul (Mendoza), José Ricardo (San Luis), Benedetti (Entre Ríos), Cantard (Santa Fe), Ayala (Chaco), José Cano (Tucumán), Gabriela Burgos (Jujuy), Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca), Emilio Rached (Santiago del Estero), Luis Pastori (Misiones), Lorena Matzen (Río Negro) y otros radicales aún no definidos en las provicnias de Santa Cruz, Corrientes y Formosa. En tanto, siete distritos tendrán candidatos de Pro u otros aliados: Elisa Carrió, de la CC, en la ciudad de Buenos Aires; Baldassi, en Córdoba; Héctor Stefani, en Tierra del Fuego; Durand Cornejo, en Salta; Julio Sahd, en La Rioja; David Schleret, en Neuquén, y Eduardo Cáceres, en la provincia de San Juan.