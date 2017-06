Patricia Bullrich: "En La Salada funcionaba un Estado paralelo"

Tras la detención del "rey de La Salada", Jorge Castillo, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich, responsables del área de seguridad en la Provincia y a nivel nacional, dieron una conferencia de prensa en la que hicieron una evaluación política del resultado del operativo. Los acompañó el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que en la feria de La Salada, donde esta madrugada fueron desbaratadas tres bandas que extorsionaban a feriantes, funcionaba "un Estado paralelo" y calificó al administrador del lugar, el empresario Jorge Castillo, como un "mafioso".



"Esta mafia que estaba trabajando en La Salada hoy ha sido desarticulada en gran parte, y este es un mensaje para todos aquellos que trabajan en la ilegalidad, los que quieren apretar a la gente, los que quieren cobrar, extorsionar, hacerse dueños de la calle, no tienen cabida en esta Argentina", dijo Bullrich durante una rueda de prensa en la que estuvo presente el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

La titular de la cartera de Seguridad explicó que "el gobierno nacional, el de la Provincia de Buenos Aires, la Gendarmería y la Policía bonaerense, acompañados por la Justicia de la Provincia", dieron "un golpe muy importante a las mafias", porque "son tres asociaciones ilícitas que trabajaban en la zona de La Salada".



"Este es un tema que llevó su tiempo, hace mucho que se habla de aprietes, extorsiones, de pagos por cada uno de los puestos, para trabajar ahí, de torturas a la gente, de todo un sistema de un Estado paralelo, que se trató en una investigación que llevó adelante el fiscal Sebastián Scalera", comentó en diálogo con la prensa.



"Había varias investigaciones y lo que hicimos fue reunir todo, llevar todo en silencio para sorprender, porque hubo que hacer mucho trabajo de investigación para poder tener todas las pruebas y que no nos anularan el procedimiento", agregó.

Además, precisó que las asociaciones ilícitas identificadas por la Justicia tenían "connivencia" con las fuerzas de seguridad, y que desde su gestión están "rompiendo con eso": "Esto es muy importante porque demuestra que este gobierno no se para a mirar si hay un político, un policía o un prefecto, y si los hay, los detiene".



"Acá hay un policía federal que fue custodio de Sergio Berni, que estaba en disponibilidad, pero que es presuntamente parte de la asociación ilícita", indicó, y añadió que también "hay un ex prefecto que fue dado de baja por incumplimientos en su deber y dos policías de la Provincia que estaban siendo parte de estas bandas, es decir que fueron detenidos cuatro miembros de las fuerzas federales".

Respecto a la detención de Castillo, Bullrich lo calificó como "mafioso" y dijo que años atrás fue llevado "a Angola como un gran empresario, como una gran persona que generaba toda una economía de ilegalidad, extorsiones y aprietes, y lo mostraban un como un modelo".



Por su parte, Ritondo felicitó a los policías y a la justicia por los allanamientos y las detenciones y aseguró que el efectivo herido en la cara durante el operativo de detención de Castillo "corre peligro su ojo".



"Es un excelente trabajo de la policía y la justicia en una lucha contra las mafias y en este caso es por al menos tres asociaciones ilícitas. Todavía hay allanamientos que se están realizando en otros lugares que tiene que ver con las mafias de La Salada", dijo.

"Vamos seguir en la lucha contra las mafias y de esa manera poder ayudar al vecino al trabajo digno. Vamos a seguir apoyando a la justicia para que se terminen todo tipo de mafias", finalizó.



La detención del "Rey de La Salada"



Por la mañana, Jorge Castillo, el administrador de la feria La Salada que funciona en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, fue detenido esta madrugada durante un allanamiento realizado en su casa del partido de Luján, donde se resistió e hirió a un policía cuando disparó una escopeta para intentar escapar.



Fuentes policiales y judiciales confirmaron que la detención se concretó en el marco de una investigación por asociación ilícita y extorsión a feriantes que incluyó otros 55 allanamientos y permitió la detención de otras 30 personas, entre ellas un efectivo de la Policía Federal y otros dos de la policía bonaerense.

El fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera, a cargo de la investigación, aseguró hoy en declaraciones al canal TN que la causa por la que fue detenido Castillo y las otras 30 personas comenzó en abril de 2015, cuando varias personas "quisieron recuperar la zona y realizaron una serie de desmanes, cometieron robos, rompieron cámaras de seguridad e impidieron la circulación de vehículos".

"Este grupo tenía el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los predios habilitados para funcionar", dijo el fiscal, quien aclaró que en base a los datos obtenidos en el marco de la investigación, "se pudo establecer la existencia de tres bandas, que yo califiqué como asociación ilícita".