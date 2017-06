Anses busca mejorar los controles para "evitar fraudes" en las pensiones por viudez

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó este miércoles que se encuentra en un proceso de revisión de las pensiones por viudez para "evitar fraudes" y tener "mayores certezas" sobre las prestaciones que abona y aclaró que sólo se darán de baja los beneficios en los que se compruebe algún tipo de irregularidad.



Según explicó la Anses en un comunicado, con la información requerida a los beneficiarios "se busca actualizar los expedientes previsionales", cotejando la información con otros ministerios y organismos públicos, y en caso de que se detecte alguna irregularidad, se informará por medio de carta documento al beneficiario para que "ejerza su defensa".



La aclaración del organismo que preside Emilio Basavilbaso llega a raíz de que, a partir del mes pasado, en algunos recibos bancarios de cobro de pensiones por viudez, apareció la leyenda: "Presentarse en Anses para actualizar datos de matrimonio o convivencia con titular del que deriva la pensión".



Según aclaró el organismo oficial, "la presentación o no de la documentación no afecta la continuidad en el cobro de la pensión derivada por parte del titular ni tampoco se considera una comunicación fehaciente la impresión en el recibo bancario, ya que el jubilado puede no leerlo y, por lo tanto, no haberse notificado".



La entidad previsional que "la baja de los beneficios solamente procede en los casos que se comprueba alguna irregularidad", como por ejemplo, una partida de matrimonio apócrifa.



Para aportar la información requerida, los beneficiarios de pensiones deben concurrir a cualquier oficina de la Anses y presentar la información solicitada.



Hasta el momento, ya fueron regularizadas y actualizadas 5.722 pensiones y se aclaró que "no hubo ningún caso de retiro o suspensión" de la prestación por falta de presentación de partidas de matrimonio o convivencia.



Ante algunas críticas suscitadas en las redes sociales, la Anses aclaró que el envío de mensajes a través del recibo bancario es utilizado desde 1998 y es complementario a la actualización de datos con organismos como el Renaper, Migraciones, la Afip y registros provinciales.



Se informó además que, a partir del año 2013, se dispusieron una serie de controles para el alta de una prestación y, a partir del 2016, este proceso se fortaleció en el marco de la ley de Reparación Histórica.



"En este marco de mejora constante, se siguen profundizando los procedimientos internos de control para el pago de beneficios, incentivando la digitalización y la actualización de la información para evitar fraudes que perjudiquen la buena administración de los recursos públicos", concluyó la Anses.