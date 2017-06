Confirman condena a 7 años de prisión contra Menem

POR LA VENTA ILEGAL DE ARMAS A CROACIA Y ECUADOR

La Cámara Federal de Casación Penal (Cfcp) confirmó la condena de siete años de prisión y 14 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos al ex presidente y actual senador Carlos Menem por el contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador.

Si bien la pena es de cumplimiento efectivo, Menem no quedará detenido porque tiene la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y además posee fueros de detención, ya que es senador nacional por la “Alianza Frente Popular Riojano”. Su mandato vence el 9 de diciembre próximo y el ex presidente anunció que se presentará en las elecciones legislativas de octubre para renovar su banca. La condena también es a 14 años para ejercer cargos públicos. El fallo tampoco le impide ser candidato.

Si la Corte ratifica la condena, en ese caso sí quedará firme y se le deberá pedir al Senado el desafuero de Menem si continúa en el cargo. El ex presidente cumple 87 años en dos semanas, por lo que existe la posibilidad de cumplir la condena en prisión domiciliaria.

Fuentes judiciales informaron que los jueces de la Sala I de Casación, Ana María Figueroa, Angela Ledesma y Juan Carlos Gemignani, también ratificaron las penas a entre cinco y cuatro años de prisión para otros 10 condenados, entre ellos el traficante de armas Diego Palleros y el ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga.

Al rechazar los recursos de las defensas, la Sala I del máximo tribunal penal ratificó también las condenas impuestas al resto de los procesados por esos hechos y declaró “abstracta” la apelación presentada por la defensa del fallecido ex ministro de defensa Oscar Camilión.

El resto de los condenados son Manuel Cornejo Torino, Haroldo Luján Fusari, Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Jesús Julio Sabra, Jorge Antonio Cornejo Torino, Carlos Alberto Nuñez, Luis Eustaquio Sarlenga y Teresa Hortensia Irrañeta de Canterino.

Como presidente, Menem firmó entre 1991 y 1994 tres decretos secretos para venderle armas a Panamá y Venezuela. Pero esos países eran una pantalla porque el destino final de 6.500 toneladas de armamento fue Croacia y Ecuador, sobre quienes regía una prohibición de venta de armas.

La ONU había decretado un embargo sobre ambos países porque se encontraban en conflictos bélicos.