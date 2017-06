ENERGÍA

La demanda nacional de electricidad se redujo 5,3% en mayo con respecto al mismo mes del año pasado, informó ayer la Compañía Argentina del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). También en el mismo período se registró un crecimiento de 3,8% en el consumo energético de los 8.428 grandes usuarios, que absorben un tercio de la energía del sistema interconectado.

Considerando los 10.754 gigawatts hora (Gwh) requeridos durante el mes pasado, la demanda del año móvil (los últimos 12 meses) cayó 1,4%, pero si se toma el acumulado de los primeros cinco meses del año, el retroceso se estira a 1,8%.

En mayo, según Cammesa, la demanda de distribución decreció 7,3%, aunque se registró una suba de 3,8% en la gran demanda, que concentra a 8.428 usuarios y equivale a aproximadamente un tercio de la oferta.

La caída de la demanda eléctrica de mayo de 2017 se puede explicar técnicamente porque tuvo lugar en un mes con una temperatura media -registrada en el Gran Buenos Aires- de 15,9° C, que resultó ser superior a la anotada en mayo de 2016, de 12,6° C, y a la media histórica ubicada en 14,5° C.