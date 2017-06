Reclamo a los jueces para que avancen en las causas de corrupción

EN COMODORO PY

Miles de personas se congregaron frente al edificio de los Tribunales Federales porteños, en el barrio de Retiro, para reclamar justicia y cárcel para los corruptos, sobre todo para ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas, así como la resolución del caso del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Desde antes de las 15 de ayer, los manifestantes, casi todos portando banderas argentinas y carteles alusivos a la inacción de la Justicia en casos de corrupción, caminaron pacíficamente hasta la sede judicial y luego, improvisadamente, cantaron el Himno Nacional tras repetir consignas en contra de la ex presidenta Cristina de Kirchner; del ex ministro Julio De Vido y de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Los presentes también vivaron al fiscal José María Campagnoli y pidieron la renuncia de la procuradora: “Fuera Gils Carbó, adentro Campagnoli”, repetían.

Con el lema “#20J basta de jueces y fiscales cómplices”, la marcha fue convocada principalmente en las redes sociales.