CFK evitó hablar de candidatura y llamó a ponerle un “límite a este Gobierno”

SE LANZÓ LA CAMPAÑA

Con críticas al gobierno de Mauricio Macri, en un discurso que duró algo menos de una hora, la ex presidenta Cristina Kirchner lanzó oficialmente su espacio, Unidad Ciudadana, aunque no confirmó si se presentará como candidata a senadora.

“Sé lo que está pasando y ustedes también lo saben”, fueron las primeras palabras que emitió la ex mandataria desde el escenario montado en el estadio Arsenal. “Gastemos las energías no en insultos ni en agravios. Pongamos en movilizar y organizar a los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros organicemos a nuestros compatriotas. Los convoco a la unidad ciudadana, a la unidad de todos los argentinos”.

Mientras tanto, se escuchaba entre los cánticos de los militantes el pedido de una definición de su candidatura: “Cristina es senadora, Cristina es senadora”. Ella negó con la cabeza y contestó: “Todos los honores y cargos los he tenido gracias a ustedes”.

La militancia le contestó: “Cristina presidenta, Cristina presidenta”.

Ella siguió: “He tenido ya todos los honores y cargos que ustedes me han dado, vengo ahora a sumarme como una más, a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón”.

“Una más, y no jodemos más”, le contestaron.

Cristina agregó: “Vengo a sumarme a este espacio porque, en serio, esta preocupación, esta indignación, esta tristeza que recorre a la sociedad, me conmueve también. Porque no me parece justo que estemos sufriendo ni que nos hayan desorganizado. Siento que le han desorganizado la vida a la sociedad”.

Y siguió: “No desunamos. Unamos. Necesitamos poner un límite. Y estas elecciones son parlamentarias y son precisamente el diseño que el sistema político adoptó en nuestra Constitución, las elecciones de medio término, donde la sociedad expresa si está o no de acuerdo con un gobierno. No le hagamos el juego a los que intentan confundir hablando del pasado. Claro que hay pasado, no nací de un repollo. Pero sabemos que no queremos futuro con ellos. El verdadero problema son el futuro y el presente”, agregó.

Después de media hora de oratoria, Cristina empezó a llamar por sus nombres a diferentes personas que se encontraban preparadas para subir al escenario. Mientras subían, ella describía sus casos, que denominó “problemas reales”. Entre otros, describió el caso de investigadoras universitarias que, según la ex mandataria, perdieron su beca; de una mujer que perdió una pensión y de un remisero. “Alejandro es de Ezeiza. Tenía una panadería moderna pero tuvo que vender sus máquinas para pagarle a sus empleados”, es una de las historias que mencionó la ex presidenta. “Cristina siguió sumando personas al escenario para ilustrar sus críticas a las subas en los servicios, a los recortes en el sector científico, a las jubilaciones y a las pensiones, entre otras medidas del Gobierno.

El cierre del discurso fue una nueva alusión a Unidad Ciudadana: “Quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo, los comerciantes que tienen que levantar la persiana todos los días. Esta es la Argentina que queremos. Esto es Unidad Ciudadana. Para que lo entiendan todos y todas. Gracias y fuerza, no hay que bajar los brazos. Hay que tener fuerza para construir algo mejor de lo que tuvimos hasta ahora. Gracias, los quiero mucho”, finalizó.