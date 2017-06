Macri encabeza en Rosario el acto por el Día de la Bandera

FECHA PATRIA

El presidente Mauricio Macri encabezará hoy en Rosario el acto por un nuevo aniversario del Día de la Bandera, que por primera vez desde el regreso de la democracia no contará con un desfile cívico, lo que generó malestar de veteranos de Malvinas y otras organizaciones que participaban de esa actividad.

La ceremonia, que comenzará a las 9, se extenderá por unos veinte minutos: se realizará el tradicional izamiento en el mástil mayor del Monumento a la Bandera y luego Macri dará un mensaje ante el gobernador Miguel Lifschitz y la intendenta local, Mónica Fein, entre otras autoridades nacionales y provinciales.

Terminado el acto en el Monumento a la Bandera, que se encuentra vallado debido a que está siendo sometido a tareas de refacción, comenzará una celebración en el Parque Nacional a la Bandera, donde se montarán tres escenarios con espectáculos de música y danza hasta las 17.

Pero este año se generó una polémica por la cancelación del desfile, que comenzó siendo militar y con el paso de los años fue mutando a una expresión preponderantemente cívica, con el protagonismo cada vez menor de soldados activos y más civiles, con la presencia de ex veteranos de Malvinas, agrupaciones gauchas y colectividades extranjeras.

Ante esto, Julio Más, del centro de Ex soldados Combatientes de Malvinas adelantó que sus integrantes concurrirán igual para manifestar su disconformidad con la decisión del Gobierno nacional.

“Nosotros vamos a concurrir como siempre, con nuestro respeto a quien se lo merece que es nuestra bandera, nuestro pueblo y nuestra patria. No vamos a presentar ningún listado y si no nos dejan entrar no vamos a ir con amenazas, violencia ni nada: nos correremos, presenciaremos el izamiento desde afuera, total la bandera la vamos a ver igual”, dijo Más en declaraciones radiales recogidas por el diario La Capital de Rosario.

Por otra parte, está prevista una marcha de la Multisectorial contra el Tarifazo, que convocó para el mismo día a una protesta en las cercanías al Monumento.