Mario Ishii: “Al peronismo lo han dejado solo”

A LAS PASO

Con críticas a los que se fueron del partido y denunciando un vaciamiento, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, presentó su precandidatura por el movimiento Lealtad y Dignidad, plataforma desde la cual desafiará al ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, en las Paso de la alianza “Frente Justicialista”. “Al peronismo lo han dejado solo”, lanzó desde un escenario montado en esquina de Avenida Perón y la Ruta N° 197 rodeado de un importante número de militantes. Sobre el nombre de su agrupación “Lealtad y dignidad”, explicó que se llama así “porque los compañeros que estamos acá mostramos a la Provincia que muchos peronistas no vamos a dejar tirado el partido ni en manos de nadie”. En esa línea dijo que “no me voy del partido, voy a competir dentro de este partido contra el que se me ponga en frente”, arengó en referencia al espacio que lidera el ex ministro y al que anima Guillermo Moreno que hará competir por “La Néstor Kirchner” a Marcela Bianchi Silvestre. “No es un capricho, quería poner las cosas en su lugar”, aseguró Ishii en su discurso.