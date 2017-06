Insaurralde duda del robo a un juez de la Corte bonaerense

LOMAS DE ZAMORA

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, afirmó que “es dudoso” que hayan robado en la casa del juez de la Suprema Corte provincial Héctor Negri, ubicada frente a su propiedad, en la localidad de Banfield, y reclamó la ayuda del presidente Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal. “Nos estamos rompiendo el alma de lunes a lunes”, sostuvo el jefe comunal, quien insistió en que “es raro” el asalto denunciado por Negri, y acotó: “He querido hablar tanto con la gobernadora como con el presidente, estoy esperando que me devuelvan la comunicación”. Además, Insaurralde dijo que desde el gobierno bonaerense “dijeron que venían 127 efectivos” a reforzar la seguridad en el distrito de Lomas de Zamora, pero “al día de hoy todavía no han llegado”, aunque resaltó que destinaron agentes de la Policía Local para cubrir esa tarea. El ministro decano de la Suprema Corte de Justicia provincial, Héctor Negri, denunció que el viernes un grupo de delincuentes entró en su vivienda cuando no estaba y concretaron el robo. La casa está situada frente a la de Insaurralde.