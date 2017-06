Randazzo demandaría a Espinoza por promocionar el frente cristinista en la web del PJ

"El responsable es (Fernando) Espinoza, que permitió siendo titular del PJ bonaerense que un partido que se fue del PJ utilice herramientas oficiales del peronismo, como su sitio web, para publicitar sus estrategias e incluso que utilicen sus instalaciones edilicias", dijeron a Télam desde el espacio de Randazzo al advertir que estudian realizar una presentación judicial.



En tanto, voceros de Espinoza argumentaron "no estamos al tanto del contenido de la web, pero vamos a averiguar y avisamos", aunque hasta el momento no brindaron información.



En el sitio web del PJ bonaerense, bajo la leyenda "Elecciones Legislativas 2017", se exhibe el nombre del nuevo frente kirchnerista "Unidad CIudadana" y, al posicionarse con el mouse allí, se despliega el logo del frente y la leyenda "Queremos volver a tener futuro", bajo la cual se invita a debatir propuestas. Debajo, una flecha invita a seguir la lectura.



"Somos Unidad Ciudadana y buscamos ponerle un freno a las políticas de ajuste que se están llevando adelante en nuestro país. El Gobierno de Cambiemos no tiene límites. Por eso, el límite lo tenemos que poner entre todos y todas en las próximas elecciones...", comienza afirmando la presentación. Oficialmente el PJ no integra Unión Ciudadana.