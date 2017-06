Macri cuestionó las subas de precios abusivas

ECONOMÍA

Noticias Relacionadas Retrocedió un 2,2% la industria

El presidente Mauricio Macri registró en video y subió a las redes sociales una conversación telefónica que mantuvo con un hombre identificado como Sergio, de 47 años. Durante la charla, realizada en la Quinta de Olivos, admitió este viernes que a la población “le cuesta entre un 5% y 10% más llegar a fin de mes, porque ahora se pagan cosas que antes no se pagaban”.

Mientras Macri hablaba de la "pesada herencia" y las demoras de la Justicia en actuar en casos de corrupción, el hombre le reiteró los planteos sobre la problemática de los precios y la inflación descontrolada, que le había realizado a través de una carta previa. “Hay una cantidad de empresarios vivos que cada vez que hay 2% de inflación, te enchufan 4%, por las dudas te enchufan 8”, cuestionó Macri, sobre supuestos porcentajes de incrementos.

Respecto de la caída del consumo en productos masivos, Macri reconoció que “los supermercados bajaron (en las ventas) y subieron mucho los mayoristas” y volvió a insistir en que el “sistema está cerrado, heredamos el tercer país más cerrado del mundo, (los empresarios) no tienen competencia por la (baja) importación”. Además, remarcó, que “uno quiere cuidar el empleo de los argentinos”.

Pero analizó que “el precio del mercado local vale el doble que el del chileno”, por eso “se van a comprar a Chile todos los fines de semana”.

En ese marco, el Presidente instó a ir a un “sistema donde los empresarios y gremios a que trabajen juntos para que las cosas se produzcan por menor valor" y deslizó que según el Indec la inflación bajó, pero "puede ser que no se vea" en la calle.

"Abrí la importación de las computadoras, bajaron los precios y casi me matan. La Argentina tiene que abrirse a compertir, incluso con Brasil, que allá las zapatillas salen un tercio de lo que valen acá. La gente agarra su autito y cruza la frontera, y los que más pueden van a Miami y vienen con 14 valijas", sostuvo, y se preguntó: "¿Qué más puedo que hacer para que esto vaya más rápido? Esto lleva su tiempo, no hay otro camino", enfatizó.

El jefe de Estado también le reclamó a los jueces que "tienen que decir a los argentinos quiénes de los que se fueron, robaron, porque hay un montón de denuncias", por lo cual criticó que hay magistrados que "dan vuelta", ya que pasó "un año y medio y no empezó el juicio oral de ninguno".