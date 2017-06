Massa dijo que tiene la "responsabilidad de evitar que Argentina vuelva al pasado"

Sergio Massa dijo que desde su alianza electoral 1País, conformada junto a la diputada Margarita Stolbizer, tiene la "responsabilidad de evitar que Argentina vuelva al pasado", al ser consultado sobre si se postulará para competir contra Cristina Fernández de Kirchner en caso de la que la ex mandataria sea candidata.



No obstante, evitó pronunciarse sobre si se postulará en los comicios legislativos de octubre, y postergó la respuesta para "el 22 de junio", fecha en que difundirán desde su espacio la lista de candidatos nacionales.



"Tenemos la responsabilidad de evitar que la Argentina vuelva al pasado y además de ir hacia adelante", sostuvo Massa en declaraciones a radio Mitre.



"Cuando tuvimos que enfrentarnos a Cristina, lo hicimos", aseveró Massa, y agregó que "ahora también hay que pelear contra la inflación y la suba de los productos de la canasta básica".

En particular sobre su candidatura, dijo que "a partir del 20 de junio vamos a definir las candidaturas primero en los distritos, el 21 en la provincias y el 22 las nacionales", remarcó.