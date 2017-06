Marijuan pidió indagar a CFK en la causa por “la ruta de dinero K”

JUSTICIA

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ayer la declaración indagatoria de Cristina Kirchner en la causa por la “ruta del dinero K”, según informaron fuentes judiciales.

Marijuan le entregó el dictamen al juez federal Sebastián Casanello, a cargo del expediente. En este caso se investiga al empresario Lázaro Báez, entre otros, por supuestas maniobras de lavado de dinero.

La Cámara Federal le había pedido semanas atrás al juez Casanello y al fiscal Marijuan que investiguen de manera conjunta a la ex presidenta, Báez y al ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

Báez está detenido desde abril del año pasado en el marco de esta investigación. Casanello deberá resolver si acepta o no el pedido de Marijuan.

Según el dictamen del fiscal, el ex matrimonio presidencial y Báez eran “socios” en un “vínculo delictual”. Marijuan pidió que la ex jefa del Estado sea indagada como supuesta coautora del delito de lavado de dinero.